В Минэкономики Армении отметили резкий рост товарооборота с Россией

Товарооборот между Арменией и Россией по итогам января-июля 2023 года достиг 3,7 млрд долларов США.

Товарооборот между Арменией и Россией по итогам января-июля 2023 года достиг 3,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Торговля между Арменией и Россией растет. За первые семь месяцев этого года товарооборот составляет 3,7 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в прошлом году. В общем объеме товарооборота 2 млрд долларов - это экспорт из Армении, 1,7 млрд долларов - экспорт из России", - сказал Керобян на совместном брифинге с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым в рамках "Делового завтрака с представителями бизнес-сообществ Армении и России".

По словам Керобяна, "данные показатели - не предел и стороны намерены нарастить сотрудничество в разных сферах".