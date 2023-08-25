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В Минэкономики Армении отметили резкий рост товарооборота с Россией

В Минэкономики Армении отметили резкий рост товарооборота с Россией Товарооборот между Арменией и Россией по итогам января-июля 2023 года достиг 3,7 млрд долларов США.
В регионе
25 августа 2023 г. 12:57
В Минэкономики Армении отметили резкий рост товарооборота с Россией

Товарооборот между Арменией и Россией по итогам января-июля 2023 года достиг 3,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Торговля между Арменией и Россией растет. За первые семь месяцев этого года товарооборот составляет 3,7 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в прошлом году. В общем объеме товарооборота 2 млрд долларов - это экспорт из Армении, 1,7 млрд долларов - экспорт из России", - сказал Керобян на совместном брифинге с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым в рамках "Делового завтрака с представителями бизнес-сообществ Армении и России".

По словам Керобяна, "данные показатели - не предел и стороны намерены нарастить сотрудничество в разных сферах".

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Версия на английском языке Armenia reports sharp increase in trade with Russia

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