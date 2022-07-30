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Минэкономики Армении не знает причину роста товарооборота с Ираном

Минэкономики Армении не знает причину роста товарооборота с Ираном Минэкономики Армении не владеет информацией о том, с чем связан рост товарооборота с Ираном.
В регионе
30 июля 2022 г. 23:39
Минэкономики Армении не знает причину роста товарооборота с Ираном

Минэкономики Армении не владеет информацией о том, с чем связан рост товарооборота с Ираном.

Как передает Report, об этом сказали в ведомстве на запрос Sputnik Армения.

По данным Национальной статистической службы Армении, торговый оборот между Арменией и Ираном за первые 5 месяцев 2022 года составил около 246 млн долларов США, по сравнению с тем же периодом 2021 года он вырос на 33,7%.

Однако, по полученным на запрос Sputnik Армения в КГД данным, за тот же период объем грузоперевозок через армяно-иранскую границу практически не изменился.

Sputnik Армения написал запрос в Минэкономики Армении с просьбой пояснить, за счет каких товаров, или за счет чего зафиксирован такой рост в условиях, когда объем грузоперевозок практически не изменился.

"Запрашиваемой информацией министерство экономики Армении не владеет", - говорится в ответе не запрос.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan İqtisadiyyat Nazirliyi İranla ticarətin artmasına nəyin səbəb olduğunu bilmir

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