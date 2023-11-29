Минэкономики Армении: На этой неделе будет обсуждена ситуация на "Верхнем Ларсе"

Представители Армении и России обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции в РФ в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС).

Представители Армении и России обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции в РФ в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр экономики Ваан Керобян на заседании парламентской комиссии, комментируя заявление Россельхознадзора.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) выразила обеспокоенность участившимися нарушениями при поставках растительной продукции из Армении.

Керобян отметил, что в прошлом году случаев было менее 40 (сейчас уже 72), и тогда также продукция возвращалась из РФ обратно.

"Сейчас публикация Россельхознадзора и имеющаяся информация тщательно изучается нашими соответствующими органами, чтобы понять суть проблемы. Одновременно Минэкономики Армении и коллеги из ЕЭК инициировали обсуждение, которое пройдет на этой неделе", - сказал Керобян.

Отметим, что в заявлении Россельхознадзора говорится о том, что в ноябре зафиксировано резкое увеличение нарушений - только с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, фруктов и овощей, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении.

Ранее сообщалось, что свыше 1,7 тыс армянских фур ожидают проезда через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Верхний Ларс" как с грузинской, так и с российской сторон границы. Дорога из-за неблагоприятных погодных условий закрылась с вечера 26 ноября для фур.