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Минцифры РФ запретило сотрудникам использовать технику Apple

Минцифры РФ запретило сотрудникам использовать технику Apple Минцифры РФ ввело запрет на использование для служебных целей мобильных устройств от американской корпорации Apple.
В регионе
12 августа 2023 г. 05:10
Минцифры РФ запретило сотрудникам использовать технику Apple

Минцифры РФ ввело запрет на использование для служебных целей мобильных устройств от американской корпорации Apple.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил в кулуарах форума "Цифровая эволюция" глава министерства Максут Шадаев.

"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится", - сказал министр.

По его словам, в личных целях iPhone можно использовать, однако запрещается использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту. "Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту", - добавил Шадаев.

Министр пояснил, что министерство не планирует финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям.

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