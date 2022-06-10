Минагрополитики: Следующий урожай в Украине может сократиться на 40%

В следующем году урожай в Украине может сократиться до 40 процентов из-за полномасштабного вторжения России. На сегодня Украина уже потеряла 25 процентов пахотных земель.

В следующем году урожай в Украине может сократиться до 40 процентов из-за полномасштабного вторжения России. На сегодня Украина уже потеряла 25 процентов пахотных земель.

Как передает Report, об этом CNN сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти на половину урожая прошлого года", - сказал Высоцкий.

Он отметил, что около 500 тыс. тонн зерна Россия вынесла из оккупированных территорий.