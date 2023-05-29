Миллион беженцев в Турции будут возвращены в свою страну

Добровольная репатриация лиц, ищущих убежища, является неотъемлемой частью нашей политики.

Добровольная репатриация лиц, ищущих убежища, является неотъемлемой частью нашей политики.

Как передает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления с балкона президентского дворца.

По его словам, около 600 тысяч человек были добровольно возвращены в безопасные районы Сирии.

"Мы сотрудничаем с Катаром. Благодаря новому проекту переселения через несколько лет мы обеспечим возвращение одного миллиона беженцев.

Мы продолжим инвестировать в области, которые веками приносили прибыль нашей стране, включая образование, здравоохранение, транспорт, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм и спорт. Мы будем продолжать расширять практику, которая будет соответствовать реалиям страны и ожиданиям нашей молодежи.

Мы будем и дальше развивать нашу инфраструктуру, с которой весь мир берет пример, систему страхования. Мы увеличим число больниц, еще больше укрепим позиции Турции, увеличив инвестиции в транспортную и энергетическую отрасли, которые являются основной составляющей развития", - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что также будет укрепляться оборонная промышленность страны.

"Мы внедрим систему, которая увеличит доходы производителей в сельском хозяйстве и животноводстве, что сделает нас одним из важнейших участников мировой пищевой промышленности. Мы сохраним достигнутые нами темпы в сфере услуг и туризма. Мы разовьем нашу систему социальной помощи и поддержки до уровня, при котором ни один представитель нашего народа не будет чувствовать себя обделенным", - заключил турецкий президент.