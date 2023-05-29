О нас

Миллион беженцев в Турции будут возвращены в свою страну

Миллион беженцев в Турции будут возвращены в свою страну Добровольная репатриация лиц, ищущих убежища, является неотъемлемой частью нашей политики.
В регионе
29 мая 2023 г. 02:41
Миллион беженцев в Турции будут возвращены в свою страну

Добровольная репатриация лиц, ищущих убежища, является неотъемлемой частью нашей политики.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления с балкона президентского дворца.

По его словам, около 600 тысяч человек были добровольно возвращены в безопасные районы Сирии.

"Мы сотрудничаем с Катаром. Благодаря новому проекту переселения через несколько лет мы обеспечим возвращение одного миллиона беженцев.

Мы продолжим инвестировать в области, которые веками приносили прибыль нашей стране, включая образование, здравоохранение, транспорт, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм и спорт. Мы будем продолжать расширять практику, которая будет соответствовать реалиям страны и ожиданиям нашей молодежи.

Мы будем и дальше развивать нашу инфраструктуру, с которой весь мир берет пример, систему страхования. Мы увеличим число больниц, еще больше укрепим позиции Турции, увеличив инвестиции в транспортную и энергетическую отрасли, которые являются основной составляющей развития", - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что также будет укрепляться оборонная промышленность страны.

"Мы внедрим систему, которая увеличит доходы производителей в сельском хозяйстве и животноводстве, что сделает нас одним из важнейших участников мировой пищевой промышленности. Мы сохраним достигнутые нами темпы в сфере услуг и туризма. Мы разовьем нашу систему социальной помощи и поддержки до уровня, при котором ни один представитель нашего народа не будет чувствовать себя обделенным", - заключил турецкий президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədəki 1 milyon qaçqın öz ölkəsinə qaytarılacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
29 мая 2023 г. 00:05
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
28 мая 2023 г. 23:14
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
28 мая 2023 г. 21:48
Президент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
28 мая 2023 г. 21:09
Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
ФотоПрезидент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
28 мая 2023 г. 16:38
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
28 мая 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга Миацума закрыта!
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга "Миацума" закрыта!
28 мая 2023 г. 15:31
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских чиновников в Карабахе
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе
28 мая 2023 г. 15:28
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
28 мая 2023 г. 14:52
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
28 мая 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi