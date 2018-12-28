Глава "Газпрома" обсудил с вице-премьером Армении вопросы поставок российского газа

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер и исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян обсудили сегодня в ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге вопрос поставок природного газа в Армению, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании.

"На встрече обсуждался ход и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о поставках природного газа в Армению в 2019 году", - говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с газификацией Армении и подземным хранением газа на территории республики.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что не смог договорится с президентом России Владимиром Путиным по вопросу поставок российского газа в Армению.