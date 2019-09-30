​Михеил Саакашвили: В ближайшие месяцы я вернусь в Грузию

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили объявил, что в ближайшие месяцы вернется на родину.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом бывший глава государства сказал в эфире телеканала "Мтавари архи".

М.Саакашвили заявил, что вернётся в Грузию до парламентских выборов 2020 года: "В ближайшие месяцы я планирую приехать в Грузию. Здесь нечего скрывать. В Украине я себя чувствую хорошо, но мы теряем родину".

Заочно осужденный на родине по нескольким уголовным делам экс-президент также говорил о его возможном задержании по возвращению в Грузию: "Задержат или нет, это зависит от грузинского народа… Я не испугался тюрьмы в Украине и тем более не боюсь в моей стране… Они настолько слабы, что не окажут сопротивление грузинскому народу".

М.Саакашвили подчеркнул, что он вместе с грузинским народом: "Давайте отодвинем политиков в сторону. Я не политик, я - создатель современной грузинской государственности, патриот Грузии, один из вас, тех, у кого болит сердце из-за того, что страна рушится".