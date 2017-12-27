Михеил Джанелидзе: Наше соседство и сотрудничество с Азербайджаном - это пример для подражания

Тбилиси. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Мы добились очень многих достижений в двустороннем сотрудничестве с Азербайджаном. Мы образцовые соседи и соответственно сотрудничаем".

Как передает грузинское бюро Report, об этом на мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном, сказал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе.

Министр отметил, что сотрудничество между странами дает результаты с конкретной значимостью не только для двух стран, но и для всего региона.

"Мы подготовили самые важные стратегические проекты. Это проекты, объединяющие Европу и Азию и приводящие к прогрессу всего региона, " – отметил глава МИД Грузии.

М. Джанелидзе сказал: "Грузия и Азербайджан оказывают совместные усилия для популяризации не только региона, но и Европы с Азией. Мы совершим еще более великие дела для того, чтобы наша дружба была еще более привлекательной".