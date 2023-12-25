Михайло Подоляк: По "зерновому коридору" перевезено более 8 млн тонн грузов

"Зерновой коридор" продолжает эффективно работать.

"Зерновой коридор" продолжает эффективно работать.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил советник главы офиса президента Украины Михайло Подоляк.

По его словам, без каких-либо договоренностей с Россией уже перевезено более 8 млн тонн грузов: “Точно так же оказалось, что рассказы о Крыме, как о неприступной крепости, которая эффективно защищается, также не соответствует действительности. Мы наносим в течение всего года эффективные удары по всем военным и транзитным коридорам, логистическим центрам и военным базам в Крыму. Думаю, что это будет продолжаться".

Он отметил, что стратегический успех Украины на южном направлении в войне с Россией очевиден: "Это показывает, что Россия не настолько сильна, как многие продолжают, к сожалению, думать. Правильные технологические решения по увеличению масштабов военного производства и военного снабжения позволят добиться больших результатов".

M.Подоляк подчеркнул, что в функционировании "зернового коридора“ принимают участие Украина, Румыния, Болгария и Турция: "Коридор эффективно работает уже 4-4,5 месяца и активно помогает нам реализовывать продукцию на внешнем рынке. Потому что бюджет требует дохода. А ряд стран помогают организовать все это с логистической точки зрения”.

По словам М.Подоляка, для защиты "зернового коридора“ применяются высокотехнологичные решения: "Это подводные и надводные дроны. В любом случае это особенность, подчеркивающая креативность и производственный потенциал украинской военной промышленности. И, соответственно, этот результат - отогнать большой флот, уничтожить большое количество кораблей - действительно весомый вклад в общую заявку на победу".

Отметим, что весной этого года в результате отказа России от подписанного в прошлом году соглашения по "зерновому коридору", по которому Украина экспортирует зерно через Черное море на мировой рынок, прекратил свою деятельность.