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Михаилу Саакашвили могут быть предъявлены новые обвинения

Михаилу Саакашвили могут быть предъявлены новые обвинения Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на родине уже осужден по двум уголовным делам, соответственно, прокуратура не видит необходимости предъявлять ему в ускоренные сроки новое обвинение по делу о незаконном пересечении границы.
В регионе
3 октября 2021 г. 17:48
Михаилу Саакашвили могут быть предъявлены новые обвинения
Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на родине уже осужден по двум уголовным делам, соответственно, прокуратура не видит необходимости предъявлять ему в ускоренные сроки новое обвинение по делу о незаконном пересечении границы.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы надзорного органа.

"Михаил Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела. Соответственно, он арестован и находится в пенитенциарном учреждении. Что же касается дела о пересечении границы, то тут мы не ограничены в сроках, когда посчитаем нужным, тогда и предъявим обвинения", - сказала сотрудница пресс-службы прокуратуры.

Она отметила, что, согласно грузинскому законодательству, когда человека задерживают по обвинению в совершении какого-либо преступления, у следователей есть 48 часов для предъявления обвинений. Если этого не происходит, то правоохранители обязаны человека выпустить на свободу. В случае с Саакашвили это правило не действует, так как он задержан как осужденный, а не обвиняемый.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он выложил в Facebook видео, на котором утверждал, что прибыл в грузинский город Батуми. Позже прокуратура сообщила, что в связи с приездом Саакашвили в Грузию возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Бывший президент сейчас находится в тюрьме города Рустави, недалеко от Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşviliyə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülə bilər

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