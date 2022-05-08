Михаила Саакашвили госпитализировали

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили госпитализирован.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили госпитализирован.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщает телеканал "Мтавари".

Так, бывшего главу государства перевели из колонии № 12 в Рустави в Республиканскую больницу в Тбилиси.

Официального заявления о переводе Саакашвили из тюрьмы в клинику пока не поступало.

Следует отметить, что состояние здоровья экс-президента оценивается как тяжелое, и ему трудно передвигаться. Родственники требуют отправить политика на лечение за границу.

Напомним, что Саакашвили тайно въехал в Грузию 28 сентября прошлого года и был арестован 1 октября в Тбилиси.