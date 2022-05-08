О нас
Аудио новости

Михаила Саакашвили госпитализировали

Михаила Саакашвили госпитализировали Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили госпитализирован.
В регионе
8 мая 2022 г. 22:47
Михаила Саакашвили госпитализировали

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили госпитализирован.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщает телеканал "Мтавари".

Так, бывшего главу государства перевели из колонии № 12 в Рустави в Республиканскую больницу в Тбилиси.

Официального заявления о переводе Саакашвили из тюрьмы в клинику пока не поступало.

Следует отметить, что состояние здоровья экс-президента оценивается как тяжелое, и ему трудно передвигаться. Родственники требуют отправить политика на лечение за границу.

Напомним, что Саакашвили тайно въехал в Грузию 28 сентября прошлого года и был арестован 1 октября в Тбилиси.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvilinin xəstəxanaya yerləşdirilməsi xəbəri təkzib olunub

Другие новости из категории

Зеленский в Киеве встретился с премьер-министром Канады
ФотоЗеленский в Киеве встретился с премьер-министром Канады
8 мая 2022 г. 22:34
Зеленский встретился в Киеве с премьером Хорватии
Зеленский встретился в Киеве с премьером Хорватии
8 мая 2022 г. 21:49
Первая леди США объяснила, почему решила поехать в Украину
Первая леди США объяснила, почему решила поехать в Украину
8 мая 2022 г. 20:28
Премьер-министр Канады прибыл в Украину
ФотоПремьер-министр Канады прибыл в Украину
8 мая 2022 г. 18:14
Первая леди США посетила Украину с тайным визитом
Первая леди США посетила Украину с тайным визитом
8 мая 2022 г. 17:37
Азов: В Мариуполе погибли 25 тыс. человек, в основном мирные жители
"Азов": В Мариуполе погибли 25 тыс. человек, в основном мирные жители
8 мая 2022 г. 16:31
Сын депутата парламента Армении от правящей партии объявлен в розыск
Сын депутата парламента Армении от правящей партии объявлен в розыск
8 мая 2022 г. 14:21
Российская армия захватила украинский город Попасная
Российская армия захватила украинский город Попасная
8 мая 2022 г. 13:22
Генштаб назвал потери РФ: около 25 500 военных и 12 кораблей
Генштаб назвал потери РФ: около 25 500 военных и 12 кораблей
8 мая 2022 г. 12:23
С начала войны в Украине погибли 225 детей
С начала войны в Украине погибли 225 детей
8 мая 2022 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi