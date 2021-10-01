О нас
Report Georgia
Аудио новости

Михаил Саакашвили женился на депутате Верховной Рады Украины

Михаил Саакашвили женился на депутате Верховной Рады Украины Экс-глава делегации Украины в ОБСЕ, а ныне депутат Рады Украины от партии «Слуга народа» Лиза Ясько разместила в соцсети видеообращение Михаила Саакашвили, из которого стало известно, что третий президент Грузии женился.
В регионе
1 октября 2021 г. 23:39
Михаил Саакашвили женился на депутате Верховной Рады Украины
Лиза Ясько и Михаил Саакашвили

Экс-глава делегации Украины в ОБСЕ, а ныне депутат Рады Украины от партии "Слуга народа" Лиза Ясько разместила в соцсети видеообращение Михаила Саакашвили, из которого стало известно, что третий президент Грузии женился.

Об этом сообщает местное бюро Report.

"Мы с Лизой решили сообщить всем, что начинаем новую жизнь, у меня новая семья, у меня была очень хорошая жизнь, отличное прошлое, но так случилось, что мы встретились, несмотря на все предыдущие отношения, за что я очень благодарен всем, сегодня я и Лиза Ясько вместе, и мы хотим, чтобы все поняли наши отношения и пожелали нам счастья", - заявил Михаил Саакашвили.

Информация о романе Саакашвили с 31-летней Ясько в украинских СМИ появилась еще в начале 2020 года, однако официально никто из них не подтверждал это.

С середины 1990-х годов экс-президент состоял в браке с Сандрой Рулофс. Бывшая первая леди и 53-летний Саакашвили имеют двух общих детей. Их развод не афишировался.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvilinin ukraynalı deputatla evləndiyi məlum olub

Самое важное

Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Состоялось заседание рабочей группы межведомственного центра по вопросам энергоснабжения
Состоялось заседание рабочей группы межведомственного центра по вопросам энергоснабжения
1 октября 2021 г. 14:30
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Генпрокурор: После II Карабахской войны обнаружены останки около 150 человек
Генпрокурор: После II Карабахской войны обнаружены останки около 150 человек
1 октября 2021 г. 10:56
Найдены останки еще одного пропавшего без вести на войне военнослужащего
Найдены останки еще одного пропавшего без вести на войне военнослужащего
1 октября 2021 г. 10:41
ИВ Баку: Сети для отвода дождевой воды находятся на балансе ОАО Азерсу
ИВ Баку: Сети для отвода дождевой воды находятся на балансе ОАО "Азерсу"
1 октября 2021 г. 10:28
На азербайджано-иранской границе задержан наркоторговец, изъяты боеприпасы
ФотоНа азербайджано-иранской границе задержан наркоторговец, изъяты боеприпасы
30 сентября 2021 г. 17:02
Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
30 сентября 2021 г. 11:14
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений
30 сентября 2021 г. 10:51
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi