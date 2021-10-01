Михаил Саакашвили женился на депутате Верховной Рады Украины

Экс-глава делегации Украины в ОБСЕ, а ныне депутат Рады Украины от партии «Слуга народа» Лиза Ясько разместила в соцсети видеообращение Михаила Саакашвили, из которого стало известно, что третий президент Грузии женился.

Экс-глава делегации Украины в ОБСЕ, а ныне депутат Рады Украины от партии "Слуга народа" Лиза Ясько разместила в соцсети видеообращение Михаила Саакашвили, из которого стало известно, что третий президент Грузии женился.

Об этом сообщает местное бюро Report.

"Мы с Лизой решили сообщить всем, что начинаем новую жизнь, у меня новая семья, у меня была очень хорошая жизнь, отличное прошлое, но так случилось, что мы встретились, несмотря на все предыдущие отношения, за что я очень благодарен всем, сегодня я и Лиза Ясько вместе, и мы хотим, чтобы все поняли наши отношения и пожелали нам счастья", - заявил Михаил Саакашвили.

Информация о романе Саакашвили с 31-летней Ясько в украинских СМИ появилась еще в начале 2020 года, однако официально никто из них не подтверждал это.

С середины 1990-х годов экс-президент состоял в браке с Сандрой Рулофс. Бывшая первая леди и 53-летний Саакашвили имеют двух общих детей. Их развод не афишировался.