Михаил Саакашвили признался, что у него внебрачная дочь от грузинской певицы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него с грузинской певицей Софией Нижарадзе есть дочь Элис Мария Саакашвили.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него есть внебрачная дочь Элис Мария Саакашвили от грузинской певицы Софией Нижарадзе.

Как сообщает Report, об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook .

"Это первый Новый Год, когда с экранов телевизоров вместе со своей мамой вас будет приветствовать самая маленькая участница новогоднего концерта телеканала Mtavari Arkhi Элис Мария Саакашвили - моя самая любимая девочка и самая маленькая дочь".

Бывший лидер Грузии поздравляет всех жителей страны с наступающим Новым Годом и надеется, что 2022 год будет годом перемен. "Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. В 2022 году мы обязательно должны изменить все так, чтобы наши дети стали более задорными и счастливыми", - добавил он.

Саакашвили в октябре заявил, что находится в отношениях с депутатом Верховной Рады Украины Елизаветой Ясько. Бывший президент официально женат с 1993 года на Сандре Руловс. У пары двое детей - Эдуард и Николоз.