Михаил Саакашвили объявил о поездке в Грузию

По словам экс-главы государства, на осень наряду с выборами в органы местного самоуправления практически намечен и референдум для правящей партии "Грузинская мечта"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует посетить Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он заявил в своем видеообращении.

М.Саакашвили отметил, что будет в Грузии во время местных выборов осенью этого года: "Каким бы большим ни был риск для моей жизни и свободы, я обязательно буду непосредственным участником процессов, которые будут происходить в Грузии".

По словам экс-главы государства, на осень наряду с выборами в органы местного самоуправления практически намечен и референдум для правящей партии "Грузинская мечта".

Он призвал партию "Единое национальное движение" подписать соглашение с властями после освобождения Ники Мелии из-под стражи и войти в парламент.