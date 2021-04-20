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Михаил Саакашвили объявил о поездке в Грузию 

Михаил Саакашвили объявил о поездке в Грузию  По словам экс-главы государства, на осень наряду с выборами в органы местного самоуправления практически намечен и референдум для правящей партии "Грузинская мечта"
В регионе
20 апреля 2021 г. 13:53
Михаил Саакашвили объявил о поездке в Грузию 
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует посетить Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он заявил в своем видеообращении.

М.Саакашвили отметил, что будет в Грузии во время местных выборов осенью этого года: "Каким бы большим ни был риск для моей жизни и свободы, я обязательно буду непосредственным участником процессов, которые будут происходить в Грузии".

По словам экс-главы государства, на осень наряду с выборами в органы местного самоуправления практически намечен и референдум для правящей партии "Грузинская мечта".

Он призвал партию "Единое национальное движение" подписать соглашение с властями после освобождения Ники Мелии из-под стражи и войти в парламент.

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Версия на английском языке Mikheil Saakashvili to visit Georgia for elections
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