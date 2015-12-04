 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Михаил Саакашвили лишен грузинского гражданства

    Президент Грузии подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о лишении гражданства страны Михаила Саакашвили. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в  пресс-службе президента Грузии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi