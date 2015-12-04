Михаил Саакашвили лишен грузинского гражданства

4 декабря, 2015 15:48

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о лишении гражданства страны Михаила Саакашвили. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе президента Грузии.