Михаил Саакашвили лишен грузинского гражданства

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о лишении гражданства страны Михаила Саакашвили.
Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе президента Грузии.
Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о лишении гражданства страны Михаила Саакашвили.
Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе президента Грузии.
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