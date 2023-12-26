Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал интервью восточноевропейскому бюро Report. В интервью обсуждались ход российско-украинской войны, помощь западных стран, "Зерновой коридор", членство страны в Евросоюзе и азербайджано-украинское с

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал интервью восточноевропейскому бюро Report . В интервью обсуждались ход российско-украинской войны, помощь западных стран, "Зерновой коридор", членство страны в Евросоюзе и азербайджано-украинское сотрудничество.

- Насколько правительство Украины удовлетворено текущей ситуацией на фронте с учетом того, что уже близится конец второго года войны?

- Пока война не закончится, сложно, быть довольным достигнутыми результатами, нам просто следует продолжать выполнять ту работу, которая ведется уже два года. Конечно, есть тактические успехи, есть моменты, которые не удалось реализовать, например, нам не удалось добиться результатов в сухопутных наступательных операциях. Тем не менее есть достижения, которые указывают на необходимость продолжения инвестирования в Украину.

Прежде всего, я говорю о событиях в акватории Черного моря. У России здесь нет преимущества. Оказалось, что Россия более чем блефовала, когда говорила, что Черноморский флот — это "очень мощная и страшная штука".

- Какова ситуация с "Зерновым коридором"?

- Этот коридор продолжает эффективно работать, без каких-либо договоренностей с Россией уже перевезено более 8 млн тонн грузов. Точно так же оказалось, что рассказы о Крыме, как о неприступной крепости, которая эффективно защищается, также не соответствуют действительности. Мы наносим в течение года эффективные удары по всем военным и транзитным коридорам, логистическим центрам и российским военным базам в Крыму. Думаю, что это будет продолжаться. Успех Украины на южном направлении в войне с Россией очевиден. Это показывает, что Россия не настолько сильна, как многие продолжают, к сожалению, думать. Правильные технологические решения по увеличению масштабов военного производства и снабжения позволят добиться больших результатов.

Третья составляющая – позитивная, проукраинская коалиция осталась. Она не распалась, несмотря на внутренние дискуссии и попытки России повлиять на сложившуюся ситуацию. Украина по-прежнему хочет продолжать выигрывать в этой войне. Потому что для нас успех в войне – это, конечно же, освобождение территорий от оккупации или, я бы сказал, трансформация того режима, который сейчас в Российской Федерации.

Кроме того, остановимся на двух вопросах. Первое – это решение, принятое в начале переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз (ЕС). Это очень важно, потому что таким образом Украине четко заявляется, что она является членом европейской семьи, и к России не имеет никакого отношения. Это дополнительный фактор потери морального духа самой России.

Вторая составляющая заключается в том, что экономика Украины, несмотря на войну, достаточно стабильна, хотя некоторые промышленные регионы находятся в зоне боевых действий. Несмотря на попытки России разрушить наши транзитные коридоры не только в Черном море, экономика укрепилась, инфляция контролируется и удерживается на достаточно низком уровне, а стабильность национальной валюты – это вообще феномен этой войны. В функционировании "зернового коридора“ принимают участие Украина, Румыния, Болгария и Турция. Коридор эффективно работает уже 4-4,5 месяца и активно помогает нам реализовывать продукцию на внешнем рынке,потому что бюджет требует дохода. А ряд стран помогают организовать все это с логистической точки зрения.

- Есть мнение, что в Евросоюзе существуют противоречия относительно помощи Украине. Что вы думаете по этому поводу и удовлетворены ли вы уровнем помощи ЕС?

- Это один из главных политических месседжей, которые Россия распространяет, якобы Украина будет лишена помощи наших партнеров. Конечно, Украина инвестирует деньги в собственное производство, в том числе и в военное, потому что это оживляет экономику. Кстати, экономика в этом году имеет неплохой прирост.

Мы, конечно, будем стараться зарабатывать деньги самостоятельно, потому что, еще раз подчеркиваю, мы можем тратить только собственный бюджет на содержание армии. Наши партнеры финансовую помощь оказывают для поддержки социальных программ в Украине, которые, к сожалению, иногда нуждаются в поддержке, в партнерской финансовой поддержке.

Со стороны наших европейских партнеров есть существенное увеличение программ поддержки. Национальные правительства отдельных стран увеличивают бюджеты на военные пакеты и на финансовую помощь Украине. Это Германия, Голландия, Швеция, Дания, Норвегия, практически все страны постепенно увеличивают пакеты прямой военной и финансовой помощи.

К 2023 году в этих пакетах были суммы от 200 до 600 миллионов евро, сейчас суммы исчисляются миллиардами евро. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы видим увеличение прямой военной и финансовой помощи Украине со стороны национальных правительств европейских стран.

То, что вы говорите о блокировании, это не блокирование со стороны некоего государства. В ЕС 27 членов, один из которых феноменальный – Венгрия. Виктор Орбан считает, что необходимо сделать все, чтобы ЕС стал как можно слабее. Мы должны продолжить диалог с Венгрией.

Итак, что касается корпоративного решения, то это выделение второй помощи - 50 миллиардов, на социальные программы. Думаю, что решение будет принято в январе, потому что члены организации однозначно поддерживают необходимость продолжения четырехлетней программы помощи Украине. Диалоги с В.Орбаном пройдут на уровне ЕС и Еврокомиссии. Мы обсудим некоторые очень странные попытки заблокировать помощь Украине.

Наконец, что касается третьего пункта, то он связан с дискуссиями в США. Между республиканской и демократической партиями идут очень тяжелые дебаты. На него влияют вопросы внутренней повестки дня, в том числе миграционная политика. Есть и вопросы внешней политики. Речь идет о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Причина этого в том, что обе партии готовят свои стартовые позиции к новому избирательному сезону. Но насколько я понимаю, существует четкий, двухпартийный подход к помощи Украине в этой стране, особенно после визита президента Зеленского в США.

- На ваш взгляд, учитывая недавнее начало официальных переговоров, насколько вероятно вступление Украины и Молдовы в ЕС?

- Я думаю, что это конкретный путь. Это очень четко выражено в реформах, которые предстоит осуществить. Украина, несмотря на военные действия, реформирует ряд отраслей. Это, прежде всего, реформы в судебных, правоохранительных органах и органах спецслужб. Конечно, в этих рамках осуществляется и борьба с коррупцией. Сегодня Украина активно работает над регулированием отдельных сфер экономики.

Хочу отметить, что такая же большая работа проводится и в Молдове. Я думаю, если эта война закончится установлением справедливости – а это может быть только при поражении России – то это приведет к резкому ускорению членства Украины в организации. Думаю, что подавляющее большинство из 27 государств-членов Евросоюза будут крайне заинтересовано в том, чтобы Украина и Молдова, наконец, вступили в организацию, и будет активно участвовать в переговорном процессе. На мой взгляд, это максимально позитивный, максимально быстрый процесс. К сожалению, не все страны пошли по этому пути быстро и продолжали переговорный процесс достаточно долгое время.

- Насколько последние поставки электрических кабелей и проводов со стороны Азербайджана помогли решить вопросы с решением энергетических проблем?

- Конечно, для нас очень важно, чтобы страны понимали гуманитарные или социальные риски, связанные с нападением на критически важную инфраструктуру, особенно энергетическую.

В этом году вся оборонная система Украины выстроена по другому. Увеличено количество ракетных и зенитных комплексов. Конечно, у нас есть опыт отражения атак на критическую инфраструктуру за последний год, что позволяет нам строить как динамическую, так и стационарную защиту.

Но самым важным моментом здесь является помощь других стран в поставках комплектующих. Сюда входят не только генераторы и электрические кабели. Азербайджан также активно помогал нам в этом направлении.