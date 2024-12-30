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Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе

Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе Власти Грузии продолжат укреплять тесные отношения с Азербайджаном, Арменией, Турцией и прилагать огромные усилия для поддержки долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа.
В регионе
30 декабря 2024 г. 14:20
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе

Власти Грузии продолжат укреплять тесные отношения с Азербайджаном, Арменией, Турцией и прилагать огромные усилия для поддержки долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом президент Грузии Михаил Кавелавшили заявил, выступая на мероприятии по случаю закрытия "Конференции послов 2024".

"Грузия как сторона, заинтересованная в обеспечении мира и стабильности, укрепляет с соседними странами еще более тесные отношения, в частности, с Азербайджаном, Арменией, Турцией", - заявил Кавелавшили.

Власти Грузии поддерживают долгосрочный мир в регионе Южного Кавказа, и в этом направлении проявят огромные усилия, отметил президент.

Отметим, что это было первое выступление Кавелавшили после церемонии инаугурации, которая состоялась 29 декабря. После вступления в должность президент Кавелашвили провел одну из первых встреч с грузинскими дипломатами.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti: Daha ağıllı və praqmatik addımlara ehtiyacımız var

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