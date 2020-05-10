Михаил Гусман: Я помню, как Гейдар Алиев боролся с нарушителями, преступниками и коррупционерами - ФОТО

Михаил Гусман https://report.az/storage/news/063e69d7c30ba1b71d45e8b3928dd7dd/0536fc48-1178-4590-8a3e-f527e9b19cd8_292.jpg

"Уже прошло много лет со дня ухода Гейдара Алиева из жизни и с каждым годом величие этого человека, масштаб его жизни, глубина понимания проблем и умения увидеть их за горизонтом все больше и больше поражает".

Об этом российскому бюро Report заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

"Я помню Гейдара Алиевича еще с 1969 года, когда он возглавил Республику. С первых дней он придавал огромное внимание тому, как население воспринимает его деятельность по руководству республикой, по тому, как он боролся с нарушителями, преступниками, коррупционерами. Лучшим проводником между властью и народом всегда была медиа, и Гейдар Алиев прекрасно это осознавал. Он считал, что люди должны понимать политику лидера республики, воспринимать ее. Уже тогда в крупнейших газетах, таких как "Бакинский рабочий", "Коммунист" публиковалось очень много материалов о том, как Гейдар Алиев и другие руководители республики борются за то, чтобы жизнь была лучше. Для нас молодых людей это было очень важно. Нас не могли не радовать награды, которые получала Азербайджанская Республика, красные знамена, - свидетельства того, что линия, которую ведет Гейдар Алиев, очень верная и точная. Он приглашал к себе в союзники прессу, через нее приглашал в союзники все общество и через прессу общество видело, что Гейдар Алиев борется за чистый, светлый Азербайджан без коррупции и взяточничества", - сказал М.Гусман.

Михаил Гусман

"Я не могу не вспомнить трагический эпизод, связанный с 20 января, когда на следующий день Гейдар Алиевич приехал в постпредство Азербайджана в Москве. Он выступил очень жестко, очень твердо, бескомпромиссно осудил ввод войск в Баку. Он понимал, что его слова через СМИ дойдут до самых глухих азербайджанских деревень, не будет ни одного Азербайджанца во всем Советском Союзе, который не услышит его слов. Кроме этого, он после прямо там же дал пресс-конференцию. Прошло много лет, но у всех в памяти это его позиция, это его решение. Сейчас этот его поступок мы оцениваем с позиции сегодняшнего дня, а я вам скажу со всей ответственностью, он, по сути, рисковал жизнью. Его приход в постпредство мог закончиться чем угодно, но он понимал, что его голос должен быть услышан", - отметил он.

Говоря о периоде президентства Гейдара Алиева, Михаил Гусман подчеркнул, что это особый период:

"Он должен был спасти Азербайджан от, казалось бы, неминуемой разрухи. Казалось, что страна не выживет и только политическая воля, железная целеустремленность, величайший патриотизм Гейдара Алиева фактически спасли Азербайджан. Я тогда жил в Москве и постоянно читал о том, что происходит у меня на родине и я видел, как шаг за шагом, как узел за узлом Гейдар Алиев развязывает эти тяжелые узлы и выводит страну из кризиса".

Он также поделился воспоминаниями о встречах с общенациональным лидером азербайджанского народа: "Когда он стал президентом, состоялся его визит в Москву, и я имел честь пригласить Гейдара Алиевича к нам в агентство ТАСС на пресс-конференцию. Я был счастлив, что он согласился и дал пресс-конференцию у нас в агентстве и надо сказать, что это был очень мощный и откровенный разговор, который был мгновенно растиражирован всей российской печатью".

Михаил Гусман

"В его следующий приезд в Москву я попросил Гейдара Алиевича принять приглашение главных редакторов ведущих российских СМИ, мы называем его "Клуб главных редакторов" на неформальную встречу. Мы общались с ним почти три часа, он ответил на все вопросы, причем это было, что называет, “off the records” - не для трансляции. Честное слово, прошло уже без малого 20 лет, но я помню, с каким впечатлением вышли мои коллеги и по сей день они вспоминают эту встречу", - заключил М.Гусман.