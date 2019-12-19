Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Я в больнице, но уже заканчиваю. С воспалением легких. Чувствую себя ничего. Это было не плановое обследование - простуда", - сказал М.Горбачев.

По его словам, он чувствует себя лучше после госпитализации.

Напомним, что Михаил Горбачев являлся первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.