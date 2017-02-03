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    Михаил Гиоргадзе: Азербайджан и Грузия дружественные и братские страны

    Посол Азербайджана встретился с министром культуры и охраны памятников Грузии

    Тбилиси. 3 февраля. REPORT.AZ/ 3 февраля посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с министром культуры и охраны памятников этой страны Михаилом Гиоргадзе.

    На встрече обсудили перспективы развития культурных связей между двумя странами.

    Как сообщили грузинскому бюро Report из посольства, министр поздравил посла с новым назначением и пожелал успехов в дипломатической деятельности.

    Он заявил, что Азербайджан и Грузия являются дружественными и братскими странами: "На сегодняшний день наши отношения достигли уровня стратегического партнерства, что предоставляет возможность для всестороннего развития наших связей как в других сферах, так и в сфере культуры".

    Д.Гасанов поблагодарил министра за поздравления и теплые слова и заявил о наличии высокого уровня связей между нашими странами.

    Затем на встрече обсудили другие интересующие стороны вопросы. 

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