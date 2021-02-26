Мигранты из стран СНГ стали реже совершать преступления в России

Вопреки общему росту преступлений, совершенных иностранцами в России, мигранты из стран СНГ стали меньше нарушать закон

Число преступлений, совершенных мигрантами в России в январе 2021-го, увеличилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Как передает Report, об этом сообщает МВД РФ cо ссылкой на данные статистики.

Но, несмотря на показанный рост, граждане государств - участников СНГ стали меньше нарушать закон.

Всего мигранты из стран СНГ совершили 2,6 тысячи преступлений, а это на 6,8% меньше аналогичного периода прошлого года.

Что касается общего роста числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России, то они зарегистрированы в размере 3,3 тысячи фактов с начала этого года.

Ранее сообщалось, что их количество уменьшилось на 6,6%, снизились случаи разбоя на 17,8%, грабежей - на 28,7%, различных краж - на 10,4%.