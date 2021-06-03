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Мигрантов в России обязали знать русский язык, историю и законы страны

Мигрантов в России обязали знать русский язык, историю и законы страны Правительство России утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих
В регионе
3 июня 2021 г. 11:53
Мигрантов в России обязали знать русский язык, историю и законы страны

Правительство России утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления.

При сдаче экзамена по истории России у соискателей из-за рубежа проверяют знание ключевых событий, названий крупнейших городов и главных государственных праздников. Кроме того, им следует ознакомиться со своими основными правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.

Эти требования, за некоторым исключением, касаются и тех, кто планирует только временно жить в России.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya miqrantlardan rus dilini və ölkənin tarixini bilməyi tələb edəcək

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