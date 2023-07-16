Миграционное управление Турции опровергло сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле

Управление по вопросам миграции МВД Турции опровергло сообщения о якобы запрете властями Стамбула выдачи иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) во всех районах города, за исключением "вынужденных обстоятельств".

Управление по вопросам миграции МВД Турции опровергло сообщения о якобы запрете властями Стамбула выдачи иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) во всех районах города, за исключением "вынужденных обстоятельств".

Как передает Report , об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что список так называемых "закрытых" районов Стамбула с октября прошлого года не менялся и включает 10 муниципалитетов.

"Сообщения о закрытии в Стамбуле 39 районов для выдачи ВНЖ иностранцам не соответствуют действительности. Районов, которые закрыты для обращения, 10", - говорится в сообщении.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что выдача иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) в Стамбуле, за исключением "вынужденных обстоятельств", приостановлена во всем турецком мегаполисе.