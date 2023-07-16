О нас

Миграционное управление Турции опровергло сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле

Миграционное управление Турции опровергло сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле Управление по вопросам миграции МВД Турции опровергло сообщения о якобы запрете властями Стамбула выдачи иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) во всех районах города, за исключением "вынужденных обстоятельств".
В регионе
16 июля 2023 г. 10:16
Миграционное управление Турции опровергло сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле

Управление по вопросам миграции МВД Турции опровергло сообщения о якобы запрете властями Стамбула выдачи иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) во всех районах города, за исключением "вынужденных обстоятельств".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что список так называемых "закрытых" районов Стамбула с октября прошлого года не менялся и включает 10 муниципалитетов.

"Сообщения о закрытии в Стамбуле 39 районов для выдачи ВНЖ иностранцам не соответствуют действительности. Районов, которые закрыты для обращения, 10", - говорится в сообщении.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что выдача иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) в Стамбуле, за исключением "вынужденных обстоятельств", приостановлена во всем турецком мегаполисе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Miqrasiya İdarəsi təkzib edib: İqamət icazələrinin verilməsi dayandırılmayıb

Другие новости из категории

Генштаб ВСУ отчитался о свыше 4 100 уничтоженных танках ВС РФ
Генштаб ВСУ отчитался о свыше 4 100 уничтоженных танках ВС РФ
16 июля 2023 г. 10:42
Фахреттин Алтун: Поддержка Анкары в отношении расширения НАТО не нацелена против определенной страны
Фахреттин Алтун: Поддержка Анкары в отношении расширения НАТО не нацелена против определенной страны
16 июля 2023 г. 05:49
Эрдоган: Турция не допустит реализации планов внешних сил по ее дестабилизации
Эрдоган: Турция не допустит реализации планов внешних сил по ее дестабилизации
15 июля 2023 г. 22:32
Премьер-министр Грузии раскритиковал политику НАТО по Украине
Премьер-министр Грузии раскритиковал политику НАТО по Украине
15 июля 2023 г. 21:58
В Стамбуле усложнили получение ВНЖ иностранцам
В Стамбуле усложнили получение ВНЖ иностранцам
15 июля 2023 г. 20:55
Горят леса в Османийе и Кахраманмараше
Горят леса в Османийе и Кахраманмараше
15 июля 2023 г. 15:21
В Брюсселе завершилась встреча премьера Армении с главой Евросовета
В Брюсселе завершилась встреча премьера Армении с главой Евросовета
15 июля 2023 г. 14:42
Эрдоган планирует привлечь в Турцию $50 млрд инвестиций из стран Персидского залива
Эрдоган планирует привлечь в Турцию $50 млрд инвестиций из стран Персидского залива
15 июля 2023 г. 13:46
Турецкая разведка уничтожила террориста, убившего 40 мирных жителей
Турецкая разведка уничтожила террориста, убившего 40 мирных жителей
15 июля 2023 г. 13:08
ОТГ поздравила Турцию с Днем демократии и национального единства 
ОТГ поздравила Турцию с Днем демократии и национального единства 
15 июля 2023 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi