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Middle East Eye: Турция играет важную роль в обеспечении безопасности в Персидском заливе

Middle East Eye: Турция играет важную роль в обеспечении безопасности в Персидском заливе Турция сыграла заметную и непосредственную роль в обеспечении безопасности в Персидском заливе
В регионе
20 апреля 2023 г. 17:22
Middle East Eye: Турция играет важную роль в обеспечении безопасности в Персидском заливе

Турция играет важную роль в обеспечении безопасности в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом говорится в статье Middle East Eye.

Автор статьи, исследователь Али Бакир отмечает, что после прихода к власти в Турции в 2002 году Партия справедливости и развития начала "новую, многоплановую и уверенную внешнюю политику, которая повысила статус, роль и влияние страны как на региональном, так и на международном уровне".

"В течение последнего десятилетия ориентированная на безопасность роль Турции в Персидском заливе во многом определялась внутренней, региональной и международной динамикой. Отсутствие безопасности в регионе, структурная уязвимость и зависимость от защиты извне, а также сокращение обязательств Вашингтона по обеспечению безопасности в Персидском заливе — все это способствовало усилению роли Анкары в обеспечении безопасности в этом регионе", - говорится в статье.

Отмечается, что стремление Турции играть более важную роль в регионе Персидского залива проявилось в создании ее первой ближневосточной военной базы в Катаре. Во время кризиса в Персидском заливе в 2017 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предлагал королю Саудовской Аравии создать турецкую военную базу на территории Саудовской Аравии как минимум за два года до этого.

Автор также особо отметил позицию Ирана в отношении усиления роли Турции в Персидском заливе : "Иран не был доволен тем, что Турция стала играть более важную роль в экономике и безопасности этого региона. В первые дни кризиса в Персидском заливе иранские власти препятствовали проезду турецких грузовиков с продовольствием и товарами в Катар, ссылаясь на бюрократические процедуры. Кроме того, власти Ирана не были довольны прямым военным присутствием Турции в Персидском заливе".

В статье подчеркивается, что внерегиональные игроки, такие как Китай, Россия и даже Индия, также могут в будущем бросить вызов усилению роли Турции в области безопасности в Персидском заливе. Автор предполагает, что во избежание этого Турция должна усилить свою экономическую мощь и еще более укрепить взаимодействие со странами Персидского залива, чтобы конкурировать с внерегиональными игроками и способствовать усилению своей роли в сфере безопасности в будущем.

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Версия на азербайджанском языке “Middle East Eye”: “Türkiyə Fars körfəzində təhlükəsizliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır”
Версия на английском языке Middle East Eye: Türkiye plays important role in ensuring security in Persian Gulf

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