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МИД: Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече

МИД: Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече.
В регионе
21 января 2023 г. 22:53
МИД: Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече

Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в интервью информационному агентству "Арменпресс".

"Высказывать мнение о том, что Азербайджан до сих пор не ответил на предложения Армении, и вводить международную общественность в замешательство, глава МИД Армении следует обратить внимание на то, от кого поступило первое предложение по подготовке мирного соглашения, кто первым представил базовые принципы, кто представил первый проект по элементам мирного соглашения на женевской встрече, а также в какие сроки Азербайджан и Армения высказывали свои позиции. Тот факт, что Армения, представив в декабре прошлого года свои последние предложения по мирному договору, заявила о готовности немедленно подписать документ на основе этих предложений, продемонстрировал, что эта страна не относится серьезно к переговорному процессу. Еще раз хотим подчеркнуть, что азербайджанская сторона выступает за проведение переговоров по мирному соглашению в кратчайшие сроки, и всегда готова к этому", - отметил Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan tərəfi proses üzrə manipulyasiya əvəzinə görüşə hazır olub-olmadığını bəyan etməlidir"

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