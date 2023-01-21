МИД: Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече

МИД: Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече

Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече.

https://static.report.az/photo/40184abf-3e60-3dc2-86c2-2f920081be62.jpg https://static.report.az/photo/40184abf-3e60-3dc2-86c2-2f920081be62.jpg