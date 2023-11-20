МИД: Вина за прекращение приграничного сотрудничества с РФ лежит на Финляндии

Россия полностью возлагает на Финляндию вину за прекращение приграничного сотрудничества, а обоснованность планов Хельсинки построить забор вдоль границы с РФ должны оценить сами финские граждане.

Россия полностью возлагает на Финляндию вину за прекращение приграничного сотрудничества, а обоснованность планов Хельсинки построить забор вдоль границы с РФ должны оценить сами финские граждане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор второго департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"Принимая во внимание конфронтационные действия Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправсоглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Таким образом, в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на финскую сторону", - сказал Беляев.

Касаясь строительства забора Финляндией на российско-финляндской границе, он отметил, что каждое государство имеет право выбирать меры по обеспечению безопасности собственной границы.

"Сложно, конечно, представить, что почти полторы тысячи километров границы можно закрыть забором. Но предоставим финским гражданам возможность оценивать нужность и эффективность данной инициативы своих властей", - добавил он.

Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны