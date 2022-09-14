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МИД Узбекистана выступил с заявлением в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе

МИД Узбекистана выступил с заявлением в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе Узбекистан, как государство, председательствующее в Шанхайской организации сотрудничества, приветствует достижение перемирия и прекращение эскалации на азербайджано-армянской границе.
В регионе
14 сентября 2022 г. 14:49
МИД Узбекистана выступил с заявлением в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе

Узбекистан, как государство, председательствующее в Шанхайской организации сотрудничества, призвал Армению и Азербайджан соблюдать достигнутые договоренности.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В министерстве отметили, что единственно верным путем решения проблем в сложившейся ситуации будут мирные переговоры и консультации на основе международного права и в рамках ранее достигнутых договоренностей.

"Надеемся на неукоснительное соблюдение условий перемирия, проявление максимальной сдержанности и призываем стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации", - добавили в ведомстве.

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Версия на английском языке Uzbek Foreign Ministry issues statement over situation on Azerbaijan-Armenia border

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