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МИД Узбекистана отрицает сборку иранских беспилотников Shahed в стране

МИД Узбекистана отрицает сборку иранских беспилотников Shahed в стране Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением, в котором отрицает информацию, появившуюся в украинских СМИ, о сборке иранских беспилотников на территории страны. МИД обратился к официальным властям Украины с просьбой не допускать в украи
В регионе
28 октября 2022 г. 12:35
МИД Узбекистана отрицает сборку иранских беспилотников Shahed в стране

Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением, в котором отрицает информацию, появившуюся в украинских СМИ, о сборке иранских беспилотников на территории страны. МИД обратился к официальным властям Украины с просьбой не допускать в украинских медиа распространения безосновательных обвинений, которые способны нанести ущерб двусторонним отношениям.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана.

"Заявляем, что Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники", - сказано в заявлении.

Ранее в видеоинтервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с российско-израильским предпринимателем Леонидом Невзлиным была приведена информация о том, что в Узбекистане налажено производство иранских военных дронов.

Ранее страны Запада и Украина обвинили Иран в поставке в РФ военных беспилотников для использования в боевых действий. Россия и Иран отрицают обвинения. 20 октября ЕС внес в санкционный список иранскую Shahed Aviation Industries, которая производит дроны Shahed.

Кроме того, Великобритания также ввела санкции против производителя иранских беспилотников.

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