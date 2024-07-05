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МИД Украины: Визит Орбана в Москву не обсуждался с Киевом

МИД Украины: Визит Орбана в Москву не обсуждался с Киевом Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву было принято без согласования с Киевом.
В регионе
5 июля 2024 г. 17:18
МИД Украины: Визит Орбана в Москву не обсуждался с Киевом

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву было принято без согласования с Киевом.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неукоснительно соблюдать его. Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу по развитию двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев", - сказано в заявлении.

В нем говорится, что единственным реалистичным путем восстановления справедливого мира остается формула мира. Инициатива для завершения российско-украинского конфликта, получившая название формула мира, была представлена президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. Она содержит 10 пунктов, среди которых - вывод российских войск, восстановление границ Украины 1991 года и возвращение пленных.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN: Viktor Orbanın Moskvaya səfəri Kiyevlə müzakirə olunmayıb
Версия на английском языке Ukrainian Foreign Ministry: Orban’s visit to Moscow wasn't discussed with Kyiv

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