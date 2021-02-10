О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Украины сделал предупреждение Саакашвили

МИД Украины сделал предупреждение Саакашвили МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в Грузии.
В регионе
10 февраля 2021 г. 15:25
МИД Украины сделал предупреждение Саакашвили
0 : 00
0 : 00

МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Отмечается, что такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела стратегического партнера: "Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене".

Напомним, бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили призвал к акциям неповиновения в Грузии. В связи с этим посол Украины в Грузии Игорь Долгов был вызван в МИД страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukrainian Foreign Ministry warns Mikheil Saakashvili
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN Mixeil Saakaşviliyə xəbərdarlıq edib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
9 февраля 2021 г. 10:05
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
8 февраля 2021 г. 10:32
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi