МИД Украины сделал предупреждение Саакашвили

МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в Грузии.

МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Отмечается, что такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела стратегического партнера: "Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене".

Напомним, бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили призвал к акциям неповиновения в Грузии. В связи с этим посол Украины в Грузии Игорь Долгов был вызван в МИД страны.