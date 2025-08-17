МИД Украины: Россия не продемонстрировала никаких признаков желания прекратить войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как передает Report , об этом украинский министр написал в соцсети X.

"Я проинформировал министра Фидана о сути последних переговоров и наших дальнейших шагах. Встреча между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которая состоится в понедельник, будет очень важной. Мы поддерживаем усилия по организации встречи Украина-США-Россия на высшем уровне в кратчайшие сроки. До сих пор Россия не продемонстрировала никаких реальных признаков желания закончить войну. Российские атаки и удары продолжаются", - заявил он.

Министр отметил, что Киев высоко ценит поддержку Анкарой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также важную роль в мирных усилиях: "Во время войны Турция была важной платформой для встреч, направленных на достижение мира".

Отметим, что ранее Х. Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.