О нас

МИД Украины: Россия не продемонстрировала никаких признаков желания прекратить войну

МИД Украины: Россия не продемонстрировала никаких признаков желания прекратить войну Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
В регионе
17 августа 2025 г. 00:50
МИД Украины: Россия не продемонстрировала никаких признаков желания прекратить войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как передает Report, об этом украинский министр написал в соцсети X.

"Я проинформировал министра Фидана о сути последних переговоров и наших дальнейших шагах. Встреча между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которая состоится в понедельник, будет очень важной. Мы поддерживаем усилия по организации встречи Украина-США-Россия на высшем уровне в кратчайшие сроки. До сих пор Россия не продемонстрировала никаких реальных признаков желания закончить войну. Российские атаки и удары продолжаются", - заявил он.

Министр отметил, что Киев высоко ценит поддержку Анкарой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также важную роль в мирных усилиях: "Во время войны Турция была важной платформой для встреч, направленных на достижение мира".

Отметим, что ранее Х. Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN: Rusiya müharibəni bitirmək istəyinin heç bir əlamətini nümayiş etdirə bilməyib

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi