О нас

МИД Украины: Российская делегация озвучила ряд условий, которые мы считаем неприемлемыми

МИД Украины: Российская делегация озвучила ряд условий, которые мы считаем неприемлемыми Российская делегация на переговорах в Стамбуле действительно озвучила ряд неприемлемых для Украины вещей.
В регионе
16 мая 2025 г. 20:16
МИД Украины: Российская делегация озвучила ряд условий, которые мы считаем неприемлемыми

Российская делегация на переговорах в Стамбуле действительно озвучила ряд неприемлемых для Украины условий.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге с журналистами в Стамбуле.

"Российская делегация озвучила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми. У нас есть большой опыт всевозможных переговоров с россиянами, поверьте мне, с 2014 года. Было много раундов, поэтому я бы сказал, что украинская делегация хорошо знает, как реагировать на все, что может быть озвучено с этой стороны", - сказал он.

По словам Тихого, украинская делегация "отреагировала на это спокойно", очертив принципиальную позицию и придерживаясь своей линии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN: Rusiya nümayəndə heyəti qəbuledilməz hesab etdiyimiz bir sıra fikirlər səsləndirdi

Самое читаемое

Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi