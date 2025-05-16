МИД Украины: Российская делегация озвучила ряд условий, которые мы считаем неприемлемыми

Российская делегация на переговорах в Стамбуле действительно озвучила ряд неприемлемых для Украины вещей.

Российская делегация на переговорах в Стамбуле действительно озвучила ряд неприемлемых для Украины условий.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге с журналистами в Стамбуле.

"Российская делегация озвучила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми. У нас есть большой опыт всевозможных переговоров с россиянами, поверьте мне, с 2014 года. Было много раундов, поэтому я бы сказал, что украинская делегация хорошо знает, как реагировать на все, что может быть озвучено с этой стороны", - сказал он.

По словам Тихого, украинская делегация "отреагировала на это спокойно", очертив принципиальную позицию и придерживаясь своей линии.