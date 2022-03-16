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МИД Украины призывал партнеров ввести бесполетную зону и предоставить системы ПВО и ПРО

МИД Украины призывал партнеров ввести бесполетную зону и предоставить системы ПВО и ПРО Украина ценой многочисленных человеческих жертв сдерживает российские войска на пороге ЕС и НАТО, потому призывает партнеров как можно скорее ввести бесполетную зону над страной и усилить ее оборонные возможности, предоставив системы противовоздушной и пр
В регионе
16 марта 2022 г. 15:29
МИД Украины призывал партнеров ввести бесполетную зону и предоставить системы ПВО и ПРО

Украина ценой многочисленных человеческих жертв сдерживает российские войска на пороге ЕС и НАТО, потому призывает партнеров как можно скорее ввести бесполетную зону над страной и усилить ее оборонные возможности, предоставив системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Как передает Report, об этом заявило Министерство иностранных дел Украины.

"В этот решающий момент истории Европы, когда Украина ценой многочисленных человеческих жертв сдерживает российскую сторону на пороге ЕС и НАТО, мы еще раз призываем наших партнеров как можно скорее ввести бесполетную зону над Украиной и усилить наши оборонные возможности, предоставив Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны. Только совместными усилиями мы сможем обуздать РФ, восстановить международный порядок, нейтрализовать угрозы безопасности и стабильности в Европе", - сказано в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что "РФ должна остановить военные действия, вывести свои войска из всей территории Украины, в том числе с Крымского полуострова, освободить всех незаконно удерживаемых жителей Крыма и возместить весь причиненный Россией ущерб".

Во внешнеполитическом ведомстве Украины обратили внимание на то, что территория полуострова и акватория Черного и Азовского морей стали плацдармами наступательной сухопутной операции российских вооруженных сил на юге Украины и ракетных обстрелов украинских городов и гражданских объектов.

Также отмечается, что в 2014 году Россия стала на путь международной изоляции – была исключена из Группы восьми, лишена голоса в ПАСЕ, стала субъектом исков в международные судебные инстанции и фигурантом интернациональных санкций.

"В настоящее время изоляция России стала фактически полной, а сама Российская Федерация - абсолютным лидером ограничительных мер, введенных относительно нее международным сообществом. Украинская дипломатическая служба продолжит работу с партнерами в целях дальнейшего их усиления", - добавили в МИД.

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