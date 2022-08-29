МИД Украины обратился к Турции из-за прохода по Босфору российского судна с С-300

В МИД Украины обратились с запросом к турецкой стороне относительно прохода через пролив Босфор судна "Sparta II" из Сирии в Россию.

В МИД Украины обратились с запросом к турецкой стороне относительно прохода через пролив Босфор судна "Sparta II" из Сирии в Россию.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в размещенном на сайте МИД Украины комментарии министерства по проходу судна "Sparta II" через пролив Босфор.

Отмечается, что 29 августа в МИД Украины был приглашен посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Заместитель министра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность украинской стороны в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным Министерством обороны РФ судном" Sparta II" из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2", - говорится в сообщении.