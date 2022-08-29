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МИД Украины обратился к Турции из-за прохода по Босфору российского судна с С-300

МИД Украины обратился к Турции из-за прохода по Босфору российского судна с С-300 В МИД Украины обратились с запросом к турецкой стороне относительно прохода через пролив Босфор судна "Sparta II" из Сирии в Россию.
В регионе
29 августа 2022 г. 23:32
МИД Украины обратился к Турции из-за прохода по Босфору российского судна с С-300

В МИД Украины обратились с запросом к турецкой стороне относительно прохода через пролив Босфор судна "Sparta II" из Сирии в Россию.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в размещенном на сайте МИД Украины комментарии министерства по проходу судна "Sparta II" через пролив Босфор.

Отмечается, что 29 августа в МИД Украины был приглашен посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Заместитель министра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность украинской стороны в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным Министерством обороны РФ судном" Sparta II" из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN Rusiya gəmisinin Bosfordan keçməsi ilə bağlı Türkiyəyə müraciət edib

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