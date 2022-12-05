МИД Украины: Наши посольства и консульства в 12 странах уже получили 21 письмо с угрозами

Полиция Испании изъяла на почте три новых конверта, предположительно, с глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге.

Полиция Испании изъяла на почте три новых конверта, предположительно, с глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко в соцсетях.

"Всего уже 21 угроза украинским посольствам и консульствам в 12 странах", - написал он.

Отметим, что 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил конверт, который взорвался в руках коменданта. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.