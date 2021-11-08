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МИД Украины направил Грузии ноту

МИД Украины направил Грузии ноту МИД Украины призвал власти Грузии перевести экс-президента этой страны Михаила Саакашвили из тюремной больницы, расположенной в районе Глдани на окраине Тбилиси, в гражданскую.
В регионе
8 ноября 2021 г. 23:48
МИД Украины направил Грузии ноту

МИД Украины призвал власти Грузии перевести экс-президента этой страны Михаила Саакашвили из тюремной больницы, расположенной в районе Глдани на окраине Тбилиси, в гражданскую.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в соответствующей ноте, которую Киев передал МИД Грузии.

"Пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении создает дополнительные риски и напряженность. Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти его в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Gürcüstana Saakaşvili ilə bağlı nota göndərib

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