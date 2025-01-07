МИД Украины: Исландия передала $30 млн военной помощи

Рейкьявик передал Киеву $30 млн помощи для оборонных нужд.

Рейкьявик передал Киеву $30 млн помощи для оборонных нужд.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир.

"Объем помощи, которая была предоставлена Исландией украинской стороне именно для оборонных нужд на сегодняшний день составляет 30 миллионов долларов", - сказал Сибига.

По его словам, с главой МИД Исландии он обсудил возможность наращивания военного производства, однако деталей не привел.