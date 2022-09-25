МИД Украины: Единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе ВС РФ

В Министерстве иностранных дел Украины жестко ответили иранской стороне на заявление о влиянии неких третьих сторон. Дипломаты напомнили о продаже России иранских беспилотников.

В Министерстве иностранных дел Украины жестко ответили иранской стороне на заявление о влиянии неких третьих сторон. Дипломаты напомнили о продаже России иранских беспилотников.

Как передает Report, соответствующее заявление сделал представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию "Украинская правда".

По его словам, единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии.

"Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной", - говорится в сообщении.

При этом Николенко заявил, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии".