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МИД: У России и НАТО не осталось никаких каналов взаимодействия

МИД: У России и НАТО не осталось никаких каналов взаимодействия У России и НАТО не сохранилось никаких каналов взаимодействия, однако в альянсе знают, что в случае необходимости они могут связаться по линии МИД или Минобороны.
В регионе
24 января 2025 г. 13:00
МИД: У России и НАТО не осталось никаких каналов взаимодействия

У России и НАТО не сохранилось никаких каналов взаимодействия, однако в альянсе знают, что в случае необходимости они могут связаться по линии МИД или Минобороны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"НАТО пошло по пути сворачивания не только практического сотрудничества, но и политического диалога с нами. Наше представительство при НАТО закрыто, но тем не менее, натовцы знают, и мы об этом их официально уведомили, что наш посол в королевстве Бельгия выполняет также функции главного связующего звена с НАТО. Поэтому в случае необходимости они знают, куда обращаться", - сказал он.

Грушко отметил, что между РФ и альянсом что нет ни сотрудничества, ни политического диалога.

"А на вопросы безопасности мы смотрим с совершенно разных позиций", - подчеркнул он.

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