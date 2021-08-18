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МИД Туркменистана: Выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане

МИД Туркменистана: Выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане Министерство иностранных дел Туркменистана продолжает внимательно следить за развитием ситуации и событиями в Афганистане.
В регионе
18 августа 2021 г. 18:13
МИД Туркменистана: Выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане

Министерство иностранных дел Туркменистана продолжает внимательно следить за развитием ситуации и событиями в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Туркменистана.

"В этой связи туркменская сторона особо подчеркивает, что, основываясь на принципах дружбы и добрососедства, а также исходя из исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран, Туркменистан всегда был и остается глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии братского афганского народа. При этом Туркменистан является твердым приверженцем мирного решения всех вопросов афганской проблематики посредством политико-дипломатических средств и методов.

Официальный Ашхабад выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и выражает уверенность в том, что новые государственные институты в этой стране будут сформированы в ближайшее время в правовом поле и при широком участии всех этнических групп, проживающих в Афганистане", - отмечается в заявлении.

"Будучи добрым соседом Афганистана и государством со статусом постоянного нейтралитета, признанным Организацией Объединенных Наций, Туркменистан в соответствии с принципами и нормами Устава ООН продолжит свою деятельность, нацеленную на оказание всестороннего содействия афганскому народу в деле утверждения мира, гражданского согласия и стабильности в стране, экономического, социального и гуманитарного развития Афганистана".

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Версия на английском языке Foreign Ministry: Turkmenistan stands for earliest possible normalization of situation in Afghanistan

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