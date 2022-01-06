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МИД Туркменистана: С озабоченностью следим за событиями в Казахстане

МИД Туркменистана: С озабоченностью следим за событиями в Казахстане В Туркменистане с озабоченностью следят за событиями, происходящими в последние дни в Республике Казахстан.
В регионе
6 января 2022 г. 18:26
МИД Туркменистана: С озабоченностью следим за событиями в Казахстане

В Туркменистане с озабоченностью следят за событиями, происходящими в последние дни в Республике Казахстан.

Об этом передает Report со ссылкой на МИД Туркменистана.

"Исходя из многовековых уз дружбы и братства, добрососедских связей и отношений стратегического партнерства, искренне заинтересованы в скорейшей нормализации обстановки в стране, в дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии Казахстана.

Выражаем твердую уверенность, что такие качества как мудрость, дальновидность, глубокое уважение к обычаям и традициям предков, толерантность, всегда присущие древнему казахскому народу, будут служить прочной основой для решения всех возникших вопросов в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами и правилами", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan XİN: "Qazaxıstanda baş verən hadisələri narahatlıqla izləyirik"

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