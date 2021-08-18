МИД Туркменистана: Наше посольство в Кабуле работает в штатном режиме

"Посольство Туркменистана в Кабуле и генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме".

"Посольство Туркменистана в Кабуле и генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Туркменистана.

"При этом внешний периметр зданий посольства и консульств охраняется представителями движения "Талибан". Туркменские дипломаты выполняют возложенные на них обязанности в полном объеме в соответствии с обычным графиком функционирования загранучреждений Туркменистана. Сокращение численности персонала, либо частичная эвакуация сотрудников дипломатической миссии и консульских учреждений не производилась. Сотрудники дипломатической службы и других государственных органов страны осуществляют регулярные контакты с представителями движения "Талибан" по вопросам охраны государственной границы, обеспечения таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора, осуществляемых при перемещении грузов через границу. В этом контексте отмечаем, что контрольно-пропускные пункты на туркмено-афганской границе "Имамназар-Акина" и "Серхетабад-Тургунди" работают в обычном режиме, и в установленном обеими сторонами порядке обеспечивают пропуск необходимого количества автомобильных прицепов и железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении МИД страны.