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МИД Туркменистана: Через КПП прошли более 2 тыс. граждан различных стран из Ирана

МИД Туркменистана: Через КПП прошли более 2 тыс. граждан различных стран из Ирана Более 2 тыс. граждан различных государств пересекли границу между Ираном и Туркменистаном в связи конфликтом на Ближнем Востоке.
В регионе
21 июня 2025 г. 09:46
МИД Туркменистана: Через КПП прошли более 2 тыс. граждан различных стран из Ирана

Более 2 тыс. граждан различных государств пересекли границу между Ираном и Туркменистаном в связи конфликтом на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Туркменистана.

"Контрольно-пропускные пункты Туркменистана уже приняли более 2 000 человек из числа граждан стран Центральной Азии, России, Кореи, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара, Кувейта, Германии, Швейцарии, Дании, Великобритании и других стран", - говорится в сообщении.

По данным МИД, около 50 стран обратились к туркменской стороне с просьбой оказать содействие в обеспечении транзита своих граждан, покидающих территорию Ирана.

Отмечается, что Туркменистан принимает все необходимые меры для беспрепятственного прохождения иностранных граждан и их возвращения на родину. Для этих целей используются наземные транспортные коридоры страны, а также международный аэропорт Ашхабада.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan XİN: İrandan sərhəd-keçid məntəqələri vasitəsilə müxtəlif ölkələrin 2 mindən çox vətəndaşı keçib

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