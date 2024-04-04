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МИД: Турция призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты

МИД: Турция призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты Турция призывает Армению передать Азербайджану точные карты многочисленных мин, заложенных в Карабахском регионе за годы оккупации.
В регионе
4 апреля 2024 г. 13:05
МИД: Турция призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты

Турция призывает Армению передать Азербайджану точные карты минных полей на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции по случаю Всемирного дня осведомленности о минной опасности.

В ведомстве напомнили, что Генассамблея ООН объявила 4 апреля "Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием", чтобы привлечь внимание мировой общественности к минной угрозе.

"Анкара разделяет обеспокоенность Афганистана, как страны, которая вот уже долгое время сталкивается с серьезными угрозами из-за минного загрязнения, а также Азербайджана, на освобожденных территориях которого все еще заложены множество мин, точное расположение которых неизвестно. Мы призываем Армению предоставить Азербайджану точные минные карты", - говорится в сообщении.

В МИД заверили, что Турция продолжит поддерживать страны, борющиеся с минной угрозой.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Ermənistanı dəqiq mina xəritələrini Azərbaycana təhvil verməyə çağırıb
Версия на английском языке Türkiye calls on Armenia to hand over accurate maps of minefields to Azerbaijan

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