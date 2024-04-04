МИД: Турция призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты

Турция призывает Армению передать Азербайджану точные карты многочисленных мин, заложенных в Карабахском регионе за годы оккупации.

Турция призывает Армению передать Азербайджану точные карты минных полей на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции по случаю Всемирного дня осведомленности о минной опасности.

В ведомстве напомнили, что Генассамблея ООН объявила 4 апреля "Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием", чтобы привлечь внимание мировой общественности к минной угрозе.

"Анкара разделяет обеспокоенность Афганистана, как страны, которая вот уже долгое время сталкивается с серьезными угрозами из-за минного загрязнения, а также Азербайджана, на освобожденных территориях которого все еще заложены множество мин, точное расположение которых неизвестно. Мы призываем Армению предоставить Азербайджану точные минные карты", - говорится в сообщении.

В МИД заверили, что Турция продолжит поддерживать страны, борющиеся с минной угрозой.