О нас

МИД Турция отвергает предвзятый доклад Европарламента

МИД Турция отвергает предвзятый доклад Европарламента МИД Турции осудил «предвзятый и оторванный от реальности» доклад Европейского парламента по Турции за 2021 год. Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП 20 мая.
В регионе
8 июня 2022 г. 02:02
МИД Турция отвергает предвзятый доклад Европарламента

МИД Турции осудил «предвзятый и оторванный от реальности» доклад Европейского парламента по Турции за 2021 год. Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП 20 мая.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что отчет основан на поверхностном и недальновидном подходе.

«Турция не приемлет и отвергает предвзятые и нереалистичные оценки, содержащиеся в основанном на поверхностном и недальновидном подходе докладе Европарламента, игнорирующем очевидную необходимость укрепления отношений между нашей страной и ЕС», - говорится в коммюнике.

В ведомстве отметили, что основное ожидание Турции от Европарламента состоит не в том, чтобы он становился инструментом в повестке дня «узкомыслящих» кругов, а в том, чтобы данная структура демонстрировала позицию, стимулирующую позитивное отношение к институтам ЕС с целью оживления переговорного процесса о вступлении Турции в сообщество. В заявлении подчеркнуто, что пока Европарламент занимает противоположную позицию.

Вместе с тем в ведомстве считают не вызывающей удивления подобную позицию со стороны Европарламента, который толерантно относится к членам террористических организаций и ведению ими пропаганды терроризма.

«Тем самым, ЕП утратил авторитет и доверие в глазах турецкой общественности. По этой причине содержащиеся в отчете необоснованные взгляды, отражающие претензии касательно демократии, верховенства закона и прав человека в отношении нашей страны, а также недалекие усилия одного или двух членов ЕС в отношении Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра, не имеют для нас какого-либо значения», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Турция также ожидает, что все институты ЕС выполнят свои обязательства перед Анкарой. В МИД уточнили, что в первую речь идет об активизации процесса присоединения Турции к ЕС, ускорении диалога по визовой либерализации, начале переговоров по обновлению Таможенного союза, расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также реализации Плана добровольной гуманитарной реадмиссии в рамках миграционного сотрудничества.

В ведомстве резюмировали, что вместо поощрения шагов по решению перечисленных вопросов, отчет представляет собой очередной пример обособленной, идеализированной и предвзятой позиции Европарламента и лишь наносит ущерб репутации ЕП.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
6 июня 2022 г. 17:39
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
6 июня 2022 г. 17:24
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
6 июня 2022 г. 15:51
Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?
Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?
6 июня 2022 г. 13:42
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане
4 июня 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi