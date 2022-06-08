МИД Турция отвергает предвзятый доклад Европарламента

МИД Турции осудил «предвзятый и оторванный от реальности» доклад Европейского парламента по Турции за 2021 год. Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП 20 мая.

МИД Турции осудил «предвзятый и оторванный от реальности» доклад Европейского парламента по Турции за 2021 год. Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП 20 мая.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что отчет основан на поверхностном и недальновидном подходе.

«Турция не приемлет и отвергает предвзятые и нереалистичные оценки, содержащиеся в основанном на поверхностном и недальновидном подходе докладе Европарламента, игнорирующем очевидную необходимость укрепления отношений между нашей страной и ЕС», - говорится в коммюнике.

В ведомстве отметили, что основное ожидание Турции от Европарламента состоит не в том, чтобы он становился инструментом в повестке дня «узкомыслящих» кругов, а в том, чтобы данная структура демонстрировала позицию, стимулирующую позитивное отношение к институтам ЕС с целью оживления переговорного процесса о вступлении Турции в сообщество. В заявлении подчеркнуто, что пока Европарламент занимает противоположную позицию.

Вместе с тем в ведомстве считают не вызывающей удивления подобную позицию со стороны Европарламента, который толерантно относится к членам террористических организаций и ведению ими пропаганды терроризма.

«Тем самым, ЕП утратил авторитет и доверие в глазах турецкой общественности. По этой причине содержащиеся в отчете необоснованные взгляды, отражающие претензии касательно демократии, верховенства закона и прав человека в отношении нашей страны, а также недалекие усилия одного или двух членов ЕС в отношении Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра, не имеют для нас какого-либо значения», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Турция также ожидает, что все институты ЕС выполнят свои обязательства перед Анкарой. В МИД уточнили, что в первую речь идет об активизации процесса присоединения Турции к ЕС, ускорении диалога по визовой либерализации, начале переговоров по обновлению Таможенного союза, расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также реализации Плана добровольной гуманитарной реадмиссии в рамках миграционного сотрудничества.

В ведомстве резюмировали, что вместо поощрения шагов по решению перечисленных вопросов, отчет представляет собой очередной пример обособленной, идеализированной и предвзятой позиции Европарламента и лишь наносит ущерб репутации ЕП.