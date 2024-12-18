МИД Турции ждет полной разблокировки диалога с ЕС

Турция отметила реалистичные подходы ЕС к вопросу о перспективах процесса евроинтеграции республики, но ждет полной отмены ограничений в отношениях с Брюсселем.

Турция отметила реалистичные подходы ЕС к вопросу о перспективах процесса евроинтеграции республики, но ждет полной отмены ограничений в отношениях с Брюсселем.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции с оценкой выводов Совета ЕС по общим вопросам в рамках расширения сообщества.

"17 декабря Совет по общим вопросам Европейского союза огласил свои ежегодные выводы по процессу расширения ЕС. Акцент в выводах на статусе Турции, как страны-кандидата, и ее ключевой роли является точным и представляет собой реалистичный подход. Мы приветствуем возобновление встреч "Экономического диалога" высокого уровня и возобновление деятельности Европейского инвестиционного банка в Турции. Стратегическая цель Турции - стать членом ЕС. В ответ Евросоюзу необходимо представить новое видение, которое усилит перспективы нашего членства. В этой связи мы ожидаем, что выводы Европейского совета от 15 июля 2019 года, ограничивающие отношения Турции с ЕС, будут полностью отозваны", - говорится в заявлении.

Турецкое внешнеполитическое ведомство указало, что ценит признание со стороны ЕС прогресса, достигнутого Турцией в области макроэкономической политики, и ее позитивных шагов, предпринятых для решения торговых вопросов, связанных с реализацией условий соглашения о Таможенном союзе.

"Аналогичным образом мы считаем верными наблюдениями признание усилий Турции по деэскалации напряженности в Восточном Средиземноморье и инициатив Турции в контексте российско-украинской войны", - отмечается в заявлении.

Ведомство отметило, что проведение в течение 2025 года встреч "Экономического диалога" в области энергетики и транспорта и по политическим вопросам будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества между Турцией и ЕС по широкому спектру вопросов, включая внешнюю политику и региональные темы.