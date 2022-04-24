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МИД Турции: Заявления о событиях 1915 года, не имеющие отношения к историческим фактам, недействительны

МИД Турции: Заявления о событиях 1915 года, не имеющие отношения к историческим фактам, недействительны Заявления о событиях 1915 года, не имеющие отношения к историческим фактам и международному праву, недействительны, и что министерство отвергает заявления и решения, фальсифицирующие исторические факты политическими комментариями, решительно осуждает тех,
В регионе
24 апреля 2022 г. 19:26
МИД Турции: Заявления о событиях 1915 года, не имеющие отношения к историческим фактам, недействительны

"Заявления о событиях 1915 года, не имеющие отношения к историческим фактам и международному праву, недействительны, и что министерство отвергает заявления и решения, фальсифицирующие исторические факты политическими комментариями, решительно осуждает тех, кто настаивает на том, что это не ошибка".

Как передает Report, МИД Турции выступил с заявлением по поводу того, что президент США Джозеф Байден вновь назвал вымышленный "геноцид армян" "геноцидом".

Отмечается, что сюда относится и сегодняшнее неудачное заявление президента США Джозефа Байдена, в котором повторяется ошибка, допущенная им в 2021 году: "Односторонние и предвзятые подходы в истории, которые не служат никакой цели, кроме создания вражды, морально проблематичны и имеют политический мотив. Турция с уважением вспоминает страдания населения всей Османской империи, в том числе и армян. Мы отвергаем попытки политизировать эти страдания. Турция считает важным беспристрастное, объективное, научное расследование событий 1915 года. С этой целью Турция предложила создать совместную комиссию по истории и открыла все свои архивы. Турция стремится к миру и стабильности в регионе и во всем мире, а также к преобладанию духа сотрудничества. Инициатива нормализации отношений с Арменией - это еще одно проявление данной концепции".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi faktlara söykənməyən bəyanatlar etibarsızdır

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