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МИД Турции заявило о подготовке к первому за 12 лет визиту Эрдогана в Ирак

МИД Турции заявило о подготовке к первому за 12 лет визиту Эрдогана в Ирак Министерство иностранных дел Турции обсуждает с иракской стороной предстоящий визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак.
В регионе
13 марта 2024 г. 00:36
МИД Турции заявило о подготовке к первому за 12 лет визиту Эрдогана в Ирак

Министерство иностранных дел Турции обсуждает с иракской стороной предстоящий визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам замглавы МИД Турции Ахмет Йылдыз, находящийся с визитом в Багдаде.

"Завтра мы проведем встречи с нашими коллегами в МИД Ирака, обсудим двусторонние отношения. Мы проведем подготовку к встрече министров иностранных дел, которая состоится в обозримом будущем, а также к визиту нашего президента в Ирак", - цитирует Йылдыза телеканал TRT. Дипломат уточнил, что речь идет о поездке Эрдогана в Ирак "до конца апреля".

"Согласно плану, визит состоится до конца апреля. Последний раз наш президент, будучи тогда премьер-министром, посещал Ирак в 2012 году. С того момента были визиты иракского руководства в Анкару, но не на государственном уровне. Теперь пришло время для такого визита", - сказал Йылдыз. Таким образом, это будет первая за 12 лет официальная поездка турецкого лидера в Ирак.

Визит Эрдогана в Багдад готовится на фоне резкой риторики Анкары относительно вероятности новой военной трансграничной операции на севере Ирака. Сам турецкий лидер ранее заявил, что "этим летом вопрос с безопасностью границы с Ираком будет решен". Как считается, целью операции будет зачистка северных областей Ирака на глубину до 40 км от террористов РКК.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan 12 ildən sonra İraqa səfər edəcək

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