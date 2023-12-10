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МИД Турции заявил о возможности завершить конфликт в Газе общими усилиями

МИД Турции заявил о возможности завершить конфликт в Газе общими усилиями Урегулирование палестино-израильского конфликта возможно совместными усилиями международного сообщества. Это его общая обязанность.
В регионе
10 декабря 2023 г. 15:22
МИД Турции заявил о возможности завершить конфликт в Газе общими усилиями

Урегулирование палестино-израильского конфликта возможно совместными усилиями международного сообщества. Это его общая обязанность.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы МИД Турции Хакана Фидана по случаю отмечаемого 10 декабря в мире Дня прав человека.

"Продолжающиеся бесчеловечные атаки в Газе наносят огромный удар не только по фундаментальным правам палестинского народа, но и по общим ценностям всего человечества. Неспособность остановить до сих пор эту драму говорит о слабости международной системы. Общей обязанностью всех стран, чтобы не переносить этот позор в будущее, является принятие совместных мер для прекращения массового убийства мирного населения в Газе и обеспечения прочного мира", - отмечается в документе.

Фидан заверил, что Турция в вопросах урегулирования конфликта будет взаимодействовать "со всеми членами международного сообщества, которые ценят человеческое достоинство, обладают совестью и моралью". Он подтвердил позицию Анкары о необходимости решения палестинской проблемы на основе создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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